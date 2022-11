La réaction ironique de Raymond Domenech après la courte victoire des Diables rouges

« On peut dire un truc sur les Belges, c’est qu’ils ont appris. Avant, ils jouaient bien et perdaient. Maintenant, ils jouent mal et arrivent à gagner. Ils ont compris qu’en étant mauvais, on pouvait gagner un match en jouant le contre », commençait l’ex-entraîneur, en pensant à la fameuse demi-finale de 2018 entre la France et la Belgique qui a fait couler beaucoup d’encre. « En deuxième mi-temps, les Canadiens ont commencé un peu à perdre pied, sans que les Belges ne soient bien meilleurs. »