Carte blanche: «Et si on revenait aux fondamentaux?»

Les turbulences vécues ces dernières semaines au sein des partis libéraux du nord et du sud du pays, les partis frères que sont l’Open VLD et le MR ont pour seul résultat d’éloigner, encore et encore le citoyen du politique.

Un parti politique a pour vocation de rassembler des êtres humains qui partagent une manière de penser, une tournure d’esprit, une conception de l’Etat et du vivre ensemble.

Un combat oublié ?

A-t-on oublié le combat de celles et ceux qui ont rassemblé les progressistes en quête de liberté au sein du parti libéral, ces libéraux qui rejettent toute forme de tyrannie et prônent le respect, la tolérance, l’égalité des chances et l’épanouissement de chacun ? C’est dans ce libéralisme que je me reconnais, celui capable d’unir pour répondre aux enjeux de demain, pour faire progresser la société.

Le rôle de l’Etat et de ses représentants est de faire prédominer l’intérêt général, celui du plus grand nombre sur l’intérêt particulier.

Le citoyen qui se retrouve dans ces valeurs n’a que faire des querelles de personnes, des disputes d’ego et du positionnement des uns et des autres au sein d’une formation politique.

Nous traversons des temps incertains, une succession de crises sans précédent. Le conflit russo-ukrainien, aux portes de l’Europe, nous rappelle à quel point notre démocratie est fragile. A nous, les démocrates de la chérir et de la protéger.

Dans ma commune, dans mon arrondissement, on parle prix de l’énergie, inflation, emploi, climat. Nous sommes loin des stratégies politiciennes qui font la une de l’actualité. Plus que jamais, il faut s’atteler à rétablir la confiance, à rassurer. C’est en tout cas le travail de bon nombre de parlementaires et d’élus locaux en première ligne, au contact de la population, les pieds bien ancrés dans la réalité.

Il y a quinze ans, je faisais le choix de quitter l’information pour servir les habitants de ce pays et défendre les principes qui me sont chers. Mes idéaux sont intacts mais il semble important de les rappeler. Nos valeurs démocratiques sont les seuls remparts contre les extrémismes de gauche comme de droite !