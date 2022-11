Au Louvre, les danseurs de Rosas recréent la vie dans une forêt de tableaux

Evenement au Louvre : dans « Forêt », Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret mettent en scène un formidable tourbillon de vie et de mort au cœur d’une des plus fascinantes collections d’art ancien.

Aux environs de 19 heures, d’étranges allées et venues ont lieu devant la célèbre pyramide du Louvre. Alors que le musée est fermé, des grappes d’individus convergent pourtant vers l’entrée et se glissent à l’intérieur à l’invitation du Festival d’Automne. Dans le vaste hall en contrebas, une file s’est déjà formée attendant patiemment d’être invitée à pénétrer dans le saint des saints. Au bout d’un parcours labyrinthique mais dûment fléché, on aboutit dans la célèbre aile Denon abritant une multitude de chefs-d’œuvre : Le r adeau de la Méduse de Géricault, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, Les Noces de Cana de Véronèse, d’innombrables chefs-d’œuvre français et italiens essentiellement avec, en son centre, la Joconde de Leonard de Vinci.