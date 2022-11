Minizoo: «Ils n’ont jamais fait partie d’une meute en liberté, ils n’ont pas la capacité de survivre dans la nature»

Sur le parking Grizzly & Wolf Discovery Center (G&WDC) de West Yellowstone, une rangée de bornes de rechargement de Tesla. G&WDC, dont la clôture se trouve quasiment sur la limite du parc national, est une sorte de minizoo dans lequel des ours et des loups sont enfermés dans des enclos, et dont l’entrée coûte 15 dollars (10 pour les enfants). Pourtant, Trent Redfield, un employé et guide d’un certain âge qui est originaire du Minnesota, m’assure que Grizzly & Wolf Discovery Center est investi d’une mission. Laquelle ? Il s’agit avant tout d’une mission éducative. Faire prendre conscience du danger que représente pour un être humain le fait de croiser la route d’un animal sauvage. A G&WDC, une section est consacrée aux différents emballages et récipients que les gens laissent au camping et que les ours sont capables de désosser lorsqu’ils cherchent de la nourriture, comme ils le font avec les conteneurs à poubelles, auxquels ils s’attaquent également.