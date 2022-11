Une espèce qui n’est plus protégée depuis l’administration Trump

Quand on fait le tour du parc national de Yellowstone, on a l’impression que les loups sont devenus partie intégrante d’une grosse machine touristico-industrielle qui permet à beaucoup de monde de gagner sa vie. Mais quand on demande pourquoi les Américains qui y habitent acceptent qu’on les abatte, les bouches se cousent. Les loups sont un business, et le business n’aime pas la controverse.

