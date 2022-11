Une majorité alternative pour prolonger le nucléaire? Bouchez dit «non», et rassure les partenaires de la Vivaldi

Une proposition de loi déposée par Marghem (MR) sur la prolongation des réacteurs nucléaires, signée par la N-VA et Défi, crée l’émoi dans la Vivaldi : va-t-on vers une majorité alternative au Parlement, ce qui provoquerait la chute du gouvernement ? Georges-Louis Bouchez recadre : « Nous sommes un partenaire loyal, le texte ne sera pas “agendé”, il n’est pas question de constituer une majorité alternative ».

Emoi dans la majorité Vivaldi : la proposition de loi signée Marie-Christine Marghem (MR) visant à maintenir dans son intégralité le parc nucléaire en Belgique, non seulement chemine au Parlement mais, apprend-on dans De Tijd, a été signée par des élus N-VA et par François De Smet pour Défi.

À lire aussi Prolonger deux réacteurs nucléaires de 20 ans: la porte est ouverte

Où en est-on ? Contacté par nos soins, Georges-Louis Bouchez, président du MR, jette de l’eau sur le feu. Beaucoup d’eau. Il recadre : « Nous en avons parlé avec Marie-Christine Marghem, ce texte ne sera pas “agendé” aux travaux de la Chambre. A fortiori, il ne sera pas soumis au vote. Je l’ai dit déjà, je le répète : pour moi, il ne peut être question de dégager une majorité alternative. Ce serait la chienlit. Ce n’est pas ma façon de travailler. Je veux que l’on avance sur le dossier nucléaire avec la coalition Vivaldi, je m’y emploie. Vous le savez, les négociations sont en cours avec Engie (NDLR : en principe à propos de la prolongation de deux réacteurs), et j’aimerais que ça aille plus vite, c’est vrai, mais je souhaite surtout qu’elles évoluent positivement et aboutissent ».