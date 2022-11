«Les jambes et la tête»: Le sport d’élite est-il trop élitiste?

La nouvelle, tombée il y a un peu plus de deux semaines, est passée inaperçue mais a son importance. La nageuse Fleur Vermeiren, spécialiste de la brasse, a obtenu satisfaction auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) qu’elle avait saisie pour contester à la fois la communication tardive, par sa fédération (FRBN), des critères de sélection pour les Mondiaux en bassin de 25 mètres de Melbourne (13-18 décembre) et le fait qu’elle avait singulièrement « durci » les temps limites édictés par la Fédération internationale (Fina) pour cette compétition pour n’y envoyer que des finalistes potentielles. Du coup, avec trois autres filles, elle a bel et bien dû être sélectionnée par la FRBN pour le voyage en Australie du mois prochain.