Les pro-loups reçoivent jusqu’à des menaces de mort

Moi, j’habite à Seattle, et nous sommes très contents, parce que dans l’Etat de Washington (à ne pas confondre avec la capitale du pays), des loups sont apparus », dit Samantha Attwood, l’une des initiatrices de la campagne RelistWolves.org, une coalition « ascendante » de scientifiques, de naturalistes, de membres d’ONG et d’autochtones d’Amérique du Nord aux yeux desquels le loup représente une part importante de la vie spirituelle et culturelle de la région. Ses financements proviennent de donateurs privés de tout le pays. Tout est parti d’un massacre de loups dans le Wisconsin où plusieurs centaines de loups sont morts et où des chasseurs s’étaient inscrits par milliers à une loterie pour pouvoir les abattre. Ils allaient dans la forêt en quads avec des appareils de vision nocturne et des meutes de chiens.