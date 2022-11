Coupe du monde: pas de vainqueur entre l’Uruguay et la Corée du Sud, qui se quittent sur un nouveau partage sans but (0-0)

Après un début de match plutôt rythmé avec une Corée du Sud offensive, c’est l’Uruguay qui s’est créé les premières opportunités, d’abord avec un enchaînement de Valverde qui a terminé au-dessus du but (19e) puis avec Nuñez, passé à travers un ballon rabattu par Pellistri dans sa course aux abords du but adverse (22e).

Les Coréens ont ensuite réussi à reprendre la main, avec la meilleure occasion revenant à Hwang Ui-Jo, l’attaquant totalement isolé à l’entrée des six mètres envoyant le ballon au-delà de la barre transversale (34e). Ils ont néanmoins tremblé, à quelques minutes du repos, lorsque la tête de Godin est venue s’écraser sur le poteau défendu par Kim Seung-Gyu (43e).

En deuxième période, l’intensité est quelque peu retombée. Une incursion de Nuñez depuis le flanc gauche (63e) a appelé la réplique sur une demi-volée trop croisée de Cho Gue-Sung (77e), mais les échanges se sont principalement joués sur la ligne de touche, les deux entraîneurs cherchant sur leur banc la solution pour percer la défense adverse.

Darwin Nuñez s’est montré une nouvelle fois avec un tir trop peu croisé (81e) avant que Valverde ne décoche à distance un coup de canon qui a fait trembler le poteau coréen (89e). Heug-Min Son y est allé de sa propre tentative, mais celle-ci est partie hors du cadre (90e).

L’Uruguay et la Corée du Sud ont partagé l’enjeu (0-0) lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde, au stade Education City de Doha, jeudi au Qatar. La Celeste, double championne du monde, aurait pu l’emporter avec un peu plus de réussite mais les tentatives de Diego Godin (43e) et Federico Valverde (89e) ont trouvé les montants du but sud-coréen.

