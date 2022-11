L’emprise générationnelle de Mylène Farmer

La chanteuse publie ce vendredi son douzième album. Retour sur une personnalité et une carrière hors du commun.

Mylène Farmer, dans son nouvel album, parle de l’emprise que peut avoir sur une femme un pervers narcissique. « Ce thème s’est imposé à moi en dehors de toute actualité », a-t-elle déclaré au Journal du Dimanche. « Qui n’a pas croisé le chemin d’une personne dite perverse narcissique ? Qui n’a pas été un jour sous l’emprise d’une telle personne ? C’est un thème qui me bouleverse et me met dans une colère noire », a-t-elle déclaré. L’emprise est bien un thème universel : « Il y a une forme d’emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre-pensée, sont mis à mal. »