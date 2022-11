Retour sur Belgique – Canada dans le «Talk – Mondial 2022»: KDB diva et une défense aux abois (vidéo)

Dans le « Talk-Mondial 2022 », journalistes et consultants débriefent la victoire « miraculeuse » dans la manière des Diables rouges face au Canada (1-0).

Face aux Canadiens, les Belges ont assuré l’essentiel, à savoir la victoire et donc les trois points. Ils prennent ainsi la tête de leur groupe car dans le même temps, la Croatie et le Maroc ont partagé l’enjeu (0-0).

Sur le plateau du « Talk-Mondial 2022 », Jean-François Remy (VooSport), Michel Lecomte (chroniqueur), José Jeunechamps (ex-coach de Seraing et du Standard) et notre chef foot et envoyé spécial au Qatar, Frédéric Larsimont ont débriefé un Belgique-Canada qui ne restera pas gravé dans les mémoires.