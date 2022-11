Twitter ferme son bureau de Bruxelles

Twitter ferme son bureau bruxellois, provoquant de vives inquiétude au sein de l’Union européenne quant au respect des directives numériques, a annoncé jeudi le Financial Times. Cette fermeture fait suite aux départs de deux employés clés.

Julia Mozer et Dario La Nasa, qui ont quitté leurs fonctions la semaine dernière, selon plusieurs sources, étaient responsables de la politique numérique de Twitter en Europe et s’occupaient de la mise en œuvre du paquet législatif sur les services numériques (DSA). Ils devaient donc veiller au respect des directives européennes, plus strictes qu’aux États-Unis.