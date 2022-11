Pour l’émergence d’un «#MeToopolitique» belge

Des femmes élues de tous partis, collaboratrices, attachées parlementaires et militantes gravitant autour et dans les milieux politiques, appellent le monde politique à prendre ses responsabilités face aux violences sexistes, sexuelles et psychologiques exercées par des mandataires publics ou apparentés.

A l’appel de la Plateforme Mirabal, nous irons marcher nombreux.ses le 27 novembre pour dénoncer les mécanismes néfastes et mortifères des violences de genres et pour leur éradication dans les espaces publics et privés. Ces violences de genre sont, hélas, le lot quotidien de nombreuses personnes. Leurs impacts sur la santé, la vie intime ou la carrière de celles et ceux qui les subissent ne sont plus à démontrer. Et il reste encore un long chemin à parcourir pour que celles-ci soient condamnées comme il se doit. Quand ces violences s’exercent dans des lieux de pouvoirs décisionnels, elles mettent en danger notre démocratie. Les dernières élections ont permis un rajeunissement et une féminisation de nos hémicycles, mettant à l’agenda politique de nouvelles thématiques. Il est de notre devoir de pérenniser cette évolution positive, de protéger ces femmes et de renforcer leur participation à la vie politique.

Pour l’émergence d’un #MeTooPolitique

Le mouvement #MeToo a permis la libération de la parole de millions de femmes à travers le monde. En Belgique, ce mouvement s’est frayé un chemin dans les milieux culturels et académiques, pointant les abus des positions de pouvoir exercés par des personnes en situation de toute puissance et l’impunité dont elles profitent. A l’évidence, le monde politique n’est pas en reste. Nous, femmes et personnes sexisées, subissons ces violences. Désormais nos partis, nos responsables politiques et nos institutions ne peuvent plus les ignorer. Le temps est venu d’un #MeTooPolitique en Belgique et d’une libération indispensable de l’écoute de la parole des victimes. Nous demandons une prise de conscience collective et une réponse politique structurelle à l’encontre de ce tabou et de l’omerta qui l’accompagne.