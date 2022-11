Droits humains, brassard «One Love»... Hadja Lahbib fait le point sur son déplacement au Qatar

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib s’est rendue ce mercredi au Qatar pour représenter la Belgique qui se lançait dans la compétition avec un match face au Canada. La libérale a arboré dans la tribune le brassard « One Love », qui avait été refusé aux Diables Rouges et à d’autres sélections nationales.

Au cours de son bref voyage, Hadja Lahbib a eu l’occasion de rencontrer le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatarien, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. La ministre assure dans un communiqué avoir fait part de ses inquiétudes sur les conditions de travail des immigrés au Qatar et sur les droits humains, particulièrement les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Le ministre qatarien a insisté sur les efforts réalisés par le pays du Golfe, notamment pour les travailleurs étrangers. Efforts que Mme Lahbib a salués et encouragés.