Le monde de la moto en deuil: André Malherbe est décédé à l’âge de 66 ans

Le Hutois a remporté trois titres mondiaux en 500 cc en 1980, 1981 et 1984. Le pilote officiel Honda a aussi été vice-champion du monde dans la catégorie reine en 1983, 1985 et 1986. Il a remporté au total pas moins de 41 Grands Prix.

André Malherbe, un des pilotes de motocross les plus emblématiques des années 1980, est décédé jeudi. Christian Dejasse, le président sportif national de Fédération motocycliste de Belgique (FMB), a confirmé à l’agence Belga l’information annoncée par la RTBF. Il avait été hospitalisé il y a environ trois semaines et était âgé de 66 ans.

Ses performances lui ont permis de recevoir le Trophée National du Mérite Sportif en 1984. Il a aussi terminé troisième du référendum du Sportif belge de l’année en 1981 et 1984.

Malherbe a aussi décroché la victoire avec l’équipe de Belgique à trois reprises dans le motocross des Nations en 1977, 1979 et 1980.

Le 6 janvier 1988 sa vie a basculé. Alors qu’il roulait tranquillement sur une piste du Dakar qu’il disputait à moto, il a chuté dans une ornière et ne s’est plus relevé. Devenu tétraplégique, « Dédé » a continué à déployer son incroyable optimisme et à se battre.