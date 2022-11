Un nouveau lieu pour expérimenter les technologies numériques

Le premier critère du marché de l’emploi est la compétitivité des entreprises, condition indispensable pour leur permettre de continuer à se développer et à recruter. Parmi elles, un grand nombre de PME, qui constituent le cœur de notre tissu économique et qui parfois sont un peu dépourvues face aux enjeux de la digitalisation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’inauguration du premier Experience Center entièrement dédié aux technologies digitales, au MIC (Meet-Innovate-Create) de Mons. Cette ASBL supportée par le privé et le public, dont la mission est de « booster » l’économie numérique wallonne, propose désormais des démonstrations pensées pour les PME, dans le but de les aider à améliorer leur compétitivité et à dépasser la crise actuelle.