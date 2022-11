Affaire McKinsey: une enquête ouverte sur les comptes de campagne de Macron de 2017 et 2022

Le Parquet national financier a confirmé l’ouverture de deux informations judiciaires, les 20 et 21 octobre derniers, sur « l’affaire McKinsey », a rapporté Le Parisien. « Pas de commentaire », lance-t-on froidement à l’Elysée.

« Suite à plusieurs signalements et plaintes d’élus et de particuliers », ainsi que « d’élus et d’associations » le Parquet national financier a décidé d’enquêter sur une possible « tenue non conformes des comptes de campagne » et sur la « minoration d’éléments comptables dans un compte de campagne », de la part d’Emmanuel Macron et ses équipes, dont les « conditions d’intervention de cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 ».