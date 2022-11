Coupe du monde: les chiffres à retenir de la victoire poussive des Diables rouges contre le Canada

Voici sur quelles bases chiffrées Roberto Martinez et son staff technique vont à coup sûr mettre les bouchées doubles à la lecture du bilan de ce Belgique-Canada (1-0) à oublier au plus vite. Sauf pour en retenir les leçons.

Dans le marasme ambiant de l’après-match, mercredi soir à Al Rayyan, seuls les 3 points de la victoire et la fenêtre sur une qualification directe possible dès dimanche en cas de victoire contre le Maroc, a permis d’allumer les sourires sur les visages. Difficile de tomber plus bas qu’en première période, notamment, même si le stats peuvent se révéler trompeuses dans certains secteurs d’activité, par exemple sur la différence de perte de balles plus importante en… seconde période.