Après Kherson, l’armée ukrainienne se prépare à mener la bataille du Dniepr

Envoyé spécial à Zaporijia, Nikopol, Novoolexandrovka, Doudtchani, Novokaïri et Kherson.

S’ils avaient des jumelles, Lvov et Andreï pourraient apercevoir les forces russes cachées dans les vastes tapis de bosquets, à moins d’un kilomètre, que seul un méandre du Dniepr sépare d’eux. A défaut, ils les entendent. Ici, à hauteur de Mylove, village fantôme, « l’artillerie frappe souvent », constate Lvov, 47 ans, engagé volontaire avec pour seule expérience son service militaire. A 51 ans, Andreï est un vétéran des guerres yougoslave et irakienne. Tous deux tiennent une position, parmi les innombrables qui parsèment la nouvelle ligne de front épousant les courbes du fleuve. Un bunker, et une tranchée encombrée de détritus qui conduit plus en retrait à un autre abri.