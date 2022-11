Coupe du monde: Cristiano Ronaldo en larmes pendant l’hymne du Portugal (vidéo)

Moment d’intense émotion à la Coupe du monde ce jeudi. Avant le coup d’envoi du match entre le Portugal et le Ghana, Cristiano Ronaldo a laissé échapper quelques larmes lorsque l’hymne de son pays a retenti dans le stade 974 de Doha.

Le désormais ex-joueur de Manchester United est titulaire en pointe de l’attaque pour le premier match des Portugais dans le Mondial qatari. Champion d’Europe en 2016 avec le Portugal, Ronaldo peut devenir le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire au moins un but lors de cinq éditions différentes du tournoi planétaire, après avoir inscrit un but en 2006, un en 2010, un en 2014 et quatre en 2018.