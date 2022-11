Une «Kraamzorg» comme aux Pays-Bas pour aider les mamans en post-partum?

Après le tourbillon de l’accouchement, vient la tornade du retour à la maison. « Moi ce que je m’étais imaginé ou ce qu’on m’avait vendu, c’est que tu le câlines le plus possible mais quand tu as besoin d’aller aux toilettes, tu le déposes sur son tapis d’éveil ou dans son transat… t’as le temps de te faire une soupe. Je savais que ça allait être prenant, mais je n’imaginais pas à quel point », témoigne une maman auprès de la Ligue des familles qui, dans son étude, pointe le besoin des mamans après l’accouchement. 45 % d’entre elles disent avoir besoin avant tout d’une aide pour le ménage : les courses, les repas, les enfants… et 26 % aimeraient être davantage épaulées par l’entourage.