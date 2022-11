Nacer Chadli: «Je suis le premier supporter des Diables rouges»

Son nom restera éternellement inscrit sur ce ballon qui fouette les filets d’Eiji Kawashima et permet aux Diables de s’ouvrir les portes du paradis, après avoir côtoyé l’enfer. Le but libérateur de Nacer Chadli, qui engendra des propos cathartiques pas seulement en Philippe Albert, fut d’ailleurs élu « but de l’année 2018 » par les supporters belges.

Quatre ans après cet éclair dans la folle nuit de Rostov (succès 3-2 en 8es de finale alors que le Japon menait 0-2), l’élégant médian belgo-marocain n’est toutefois pas de l’aventure dans le golfe Persique. S’il est tenu en haute estime par Roberto Martinez, il n’a en effet pas présenté les garanties suffisantes – physiques surtout- pour prétendre à une place dans les vingt-six.