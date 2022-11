Etat de droit: la Commission favorable au gel de fonds européens destinés à la Hongrie

On soupçonnait la Commission européenne plutôt encline à lâcher du lest dans le bras de fer avec la Hongrie du Premier ministre illibéral Orban sur le front du (non-)respect de l’Etat de droit. Or, c’est le chemin inverse que s’apprêterait à emprunter l’exécutif européen, comme une très large majorité du Parlement européen vient d’ailleurs à nouveau de le recommander, appelant la Commission à rester « ferme ».

Le Collège des commissaires (partagé entre partisans de la ligne dure et ceux plus « coulants » envers Budapest) devrait décréter la semaine prochaine que les 17 réformes promises par Budapest sont insuffisamment mises en œuvre pour débloquer les fonds, apprend-on de source européenne.