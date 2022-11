Podcast – Comment expliquer la paupérisation qui touche les communes le long de la frontière française?

Depuis une dizaine d’années, les communes frontalières avec la France deviennent de plus en plus pauvres. Que l’on prenne en compte la valeur de l’immobilier, le nombre de bénéficiaires d’aides sociales ou l’espérance de vie, de nombreux indicateurs le montrent. Stéphane Vande Velde du service politique est parti en reportage le long de la frontière franco-belge. On l’a appelé pour comprendre comment expliquer ce phénomène de paupérisation.