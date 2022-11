Audiences télé: les Diables restent une valeur sûre

Promis, juré, ils ne regarderaient pas un seul match de la Coupe du monde de foot au Qatar, pas davantage celui d’ouverture que ceux des Diables rouges. De quoi donner du fil à retordre aux responsables des chaînes de télévision qui ont acquis les droits de diffusion de la compétition, en particulier la RTBF. Au lendemain du premier match des Diables rouges face au Canada, et après quatre jours de tournoi, leur option de traiter la compétition sportive « as usual », semble validée par les téléspectateurs. Selon les chiffres du Centre d’information sur les médias (CIM), 1.180.046 personnes étaient au rendez-vous sur la Une mercredi soir pour scruter les premiers pas sur le terrain des Hazard, De Bruyne et Courtois. Soit, en ajoutant 1,8 million de téléspectateurs côté flamand, plus de 3 millions de Belges devant leur téléviseur.