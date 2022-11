Genre: s’extraire de l’hétérosexualité pourrait-il «sauver le monde»?

Dans son dernier essai, l’autrice française dessine de nombreuses pistes sur la manière dont le féminisme nous permettrait de « sauver le monde » et de construire des lendemains plus heureux et plus égalitaires.

Et si la réponse aux grands maux de notre époque se trouvait dans la défense de l’égalité entre les femmes et les hommes ? Le féminisme serait-il le sauveur de notre humanité ? C’est en tout cas le sentiment de l’autrice Lauren Bastide qui présente dans son essai Futur.es de nombreuses pistes de réflexion sur la manière dont le féminisme nous permettrait de « sauver le monde » et de construire des lendemains plus heureux et plus égalitaires. Encore faut-il que l’on tende l’oreille aux revendications féministes.

Vous l’écrivez à plusieurs reprises : personne n’écoute jamais les féministes. Ce qui, pour vous, contribuerait pourtant à « sauver le monde ». Ne trouvez-vous pas pourtant que l’écoute s’est améliorée depuis la vague #MeToo ?