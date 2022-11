Plafonnement des prix du gaz : pourquoi l’Europe n’arrive pas à s’accorder

Les ministres de l’Energie des 27 étaient réunis ce jeudi à Bruxelles pour un conseil extraordinaire. Au menu : de nouvelles mesures pour tenter de juguler la crise énergétique qui secoue le Vieux continent, depuis le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. C’était la septième fois que les ministres se retrouvaient depuis la rentrée début septembre pour discuter de trois points : les achats groupés de gaz au niveau de l’UE et le renforcement de la solidarité entre les Etats membres en cas de pénurie ; l’accélération des procédures d’octroi de permis pour le déploiement des énergies renouvelables (« permitting ») ; et, le plus délicat, la fixation d’un plafond sur les marchés du gaz pour enrayer la flambée des prix. Or les consommateurs, à qui les gouvernements ont promis d’agir au niveau européen pour faire baisser les factures, ne voient toujours pas de fumée blanche.