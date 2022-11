Coupe du monde: les stades remplis au Qatar, un mirage

Comment la Fifa réussit à nier l’évidence d’une affluence visiblement en dessous des chiffres officiels qui évoquent des stades complets, au-delà même de leur capacité. Entre apparences et vérité, les organisateurs s’y entendent.

Entre mille polémiques et impérieux contrordres de dernière minute, l’organisation Qatar 2022 se montre à la hauteur de son slogan, «Expect Amazing», «Préparez-vous à quelque chose d’extraordinaire.» De fait.

La dernière «merveille» en date brille par son absence, à tout le moins son insuffisance. Elle concerne les stades: ce Mondial manque de supporters. C’est une évidence. Le bleu des sièges est trop voyant pour espérer échapper à l’œil, même nu. Les caméras peuvent se détourner des manifestations ou des gestes qui gênent la Fifa, mais elles n’arrivent pas à camoufler ces troublants trous bleus dans les gradins. Troublants dans le sens où l’organe faîtier du football maquille visiblement, et sans aucune vergogne, les comptes de l’assistance et renseigne des stades non seulement pleins, mais garnis au-delà de la capacité maximale!