Six femmes sur dix évoquent un post-partum difficile

Un no man’s land » : l’une des femmes interrogées par la Ligue des familles qualifie ainsi le bouleversement psychique et physique consécutif à l’accouchement auquel elle n’était en rien préparée. Ce tabou entourant les mois qui suivent l’arrivée de bébé, l’humoriste Florence Foresti le croque avec malice dans un de ses spectacles, en évoquant un quasi-complot : « On est tenues au secret maternel, vous ne saviez pas ? Ils nous font signer une clause de confidentialité en sortant de la maternité, on n’a pas le droit d’en parler, c’est pour pas qu’on effraie les générations futures (…) On est chargées de vous véhiculer un message positif autour de la maternité, à tout du moins de rester évasives… »