Electrohypersensibilité: aucun lien entre symptômes et exposition aux ondes, selon une étude

Téléphone, Wi-Fi, 4G ou 5G, four à micro-ondes… Et si ces technologies pouvaient être la cause de certains symptômes comme les migraines, les sensations de brûlure, les acouphènes, les rougeurs ou même l’insomnie ? C’est du moins ce qu’avancent certaines personnes dites EHS. Alors que les scientifiques reconnaissent depuis plusieurs années leur souffrance, aucune étude n’établit de réels liens entre douleurs et ondes environnantes. Il y a des maux dont on peine à trouver la cause…