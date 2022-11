Etats-Unis: sombres augures judiciaires pour Donald Trump

La déclaration de candidature à la présidentielle de 2024 et la victoire en demi-teinte des républicains aux midterms peinent à dissimuler la montagne de soucis qui guette l’ex-président républicain, acculé par les juges pour fraude fiscale, conspiration institutionnelle et rétention illégale de documents secret défense.

Un mois en enfer s’achève pour Donald Trump, laissant présager un horizon bien sombre. Le 8 novembre, les midterms ont délivré leur verdict sur son aura dans le camp conservateur. Elle est de plus en plus faiblarde : un tiers des candidats contestant la légitimité de l’élection présidentielle 2020 (gagnée par Joe Biden) et soutenus par l’ex-promoteur immobilier de New York ont perdu leur scrutin. Le parti républicain, entièrement acquis à sa cause, n’a su reconquérir le Sénat, s’arrogeant une victoire en trompe-l’œil à la Chambre des représentants, reconquise, elle, par la plus infime des marges (220 sièges sur 435).