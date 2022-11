L’une des plus grandes fuites de données publiques en Belgique: une zone de police piratée, des milliers de PV et amendes en ligne

Des milliers de plaques d’immatriculation, des amendes pour excès de vitesse et des procès-verbaux ont été divulgués par un pirate information.

Un pirate informatique s’est introduit dans le système de la zone de police locale de Zwijndrecht (Anvers) et a divulgué des milliers de plaques d’immatriculation, des amendes pour excès de vitesse ainsi que des procès-verbaux, rapportent jeudi soir VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws . Il s’agit de l’une des plus grandes fuites de données publiques en Belgique, selon les deux médias flamands.

Le pirate aurait eu accès à des données pour la période allant de 2006 à septembre 2022. Le hacker aurait tenté d’extorquer de l’argent à la police en téléchargeant une copie des données et en les publiant sur internet, selon les médias. C’est un journaliste néerlandais officiant pour le compte de RTL Nieuws qui a remarqué la manœuvre et l’a signalée aux rédactions de VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws.