Affaire McKinsey: Emmanuel Macron dans le viseur des juges

S’il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal ! On a l’impression qu’il y a des combines, mais c’est faux ! » En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’était fortement agacé, au printemps dernier, quand avait éclaté ce qu’on avait alors appelé « l’affaire McKinsey ». Des sénateurs s’étaient émus du recours par l’Etat, de plus en plus fréquent (et de plus en plus coûteux), aux cabinets de conseil. En trois ans, entre 2018 et 2021, l’utilisation de ces cabinets d’experts avait plus que doublé, avait relevé la commission d’enquête parlementaire. L’ardoise s’était envolée : un milliard d’euros en une seule année !