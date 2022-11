Roberto Martinez: «Si Romelu Lukaku se sent bien, il pourrait être là contre le Maroc»

L

a défense : « J’ai six défenseurs prêts pour ce Mondial »

La nouvelle a fuité quelques heures avant la rencontre conre le Canada : Leander Dendoncker a été choisi pour accompagner Jan Vertonghen et Toby Alderweireld dans le trio défensif. Les trois avaient donné satisfaction lors de la double confrontation contre la Pologne. Mais, ensuite, le joueur d’Aston Villa a disparu de la circulation pendant trois rencontres, Debast prenant sa place. Parce qu’il manquait de rythme de match en septembre et parce qu’il n’y avait que six (!) changements face à l’Égypte selon le sélectionneur. Le tout sans donner d’explication claire au principal intéressé ou à son entourage. Face au Canada, et dans une rencontre où les Diables ont peiné à sortir le ballon, on peut se demander si Dendoncker avait vraiment le profil lui qui est davantage un atout dans l’impact et dans les duels.