Charles Michel à Pékin cherche l’oreille de Xi

Une mission délicate s’annonce au pays du dictateur à vie Xi Jinping, fraîchement réinstallé aux commandes de « l’Empire du milieu ». Le président du Conseil européen effectue une visite éclair d’un jour à Pékin, le 1er décembre, ce géant de plus en plus considéré par les Européens comme un « concurrent » et « rival systémique » mais que l’on ne saurait ignorer – la visite de Charles Michel, tout juste accompagné de membres de son cabinet, intervient moins d’un mois après celle du chancelier allemand Scholz. Ni la présidente de la Commission européenne ni le chef de la diplomatie de l’UE n’ont apparemment été conviés aux côtés du président.