Cristiano Ronaldo «fier» d’être le premier joueur à inscrire un but dans cinq Coupes du monde

Cristiano Ronaldo s’est dit « fier » d’être devenu jeudi le premier joueur à marquer au moins un but lors de cinq Coupes du monde différentes lors d’une conférence expresse de deux minutes pendant laquelle il a soigneusement dribblé le sujet Manchester United après la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana pour la 1re journée du groupe H du Mondial 2022.

« Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c’est quelque chose qui me rend très fier », a lancé la star portugaise, auteur d’un but sur penalty qu’il avait lui-même provoqué. « C’est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné on est parti du bon pied. C’est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial. »