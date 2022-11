Neymar sorti sur blessure face à la Serbie: le Brésilien souffre d’une entorse de la cheville

Le Brésil retient son souffle. Touché à la cheville droite lors de la rencontre face à la Serbie ce jeudi soir, Neymar a été contraint de céder sa place à la 79e minute de jeu. Le joueur du PSG est resté assis plusieurs secondes sur la pelouse avant de quitter le terrain.

De retour sur le banc, il a déchaussé son pied droit et retiré chaussette et protège-tibia. Sur des clichés pris par des photographes de l’AFP, on voit un œuf de pigeon qui s’est formé sur la malléole droite du Brésilien. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été ensuite filmé boitant bas à son retour vers le vestiaire.