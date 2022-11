La Chambre approuve le régime de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé

La loi établit trois canaux pour faciliter le signalement des cas par les lanceurs d’alerte: un canal interne aux entreprises, un canal externe avec les autorités, et enfin via la presse. Deux organismes, à savoir le Médiateur fédéral et L’Institut fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits humains (IFDH), seront par ailleurs chargés de mieux informer, de guider et de soutenir les lanceurs d’alerte.