Les patrons du rail auraient proposé une prime de 100 euros pour éviter la grève de trois jours de la SNCB

« Lors de la réunion de conciliation de vendredi, il a été proposé de tenir un comité de pilote supplémentaire lundi, mais aucune proposition concrète avec des garanties n’a pu y être faite », explique Günther Blauwens, secrétaire général de l’ACOD Spoor. « Nous avons demandé des chiffres et des engagements, mais on ne peut pas encore nous les donner. Les propositions qui ont été faites ne sont pas très concrètes. »

Une grève va paralyser le rail belge pendant trois jours dès mardi prochain. Une réunion de conciliation vendredi et un comité de pilotage supplémentaire lundi au sein des chemins de fer n’auront rien donné. Les principaux syndicats ont dès lors maintenu leur préavis de grève pour le mardi 29 novembre, a-t-on appris auprès du syndicat socialiste ACOD Spoor, pendant flamand de la CGSP Cheminots. HR-Rail, le département des ressources humaines des compagnies ferroviaires SNCB et Infrabel, indique qu’un plan de transport alternatif va dès lors une nouvelle fois être établi dans les jours à venir.

De son côté, HR-Rail a indiqué mardi qu’après le préavis de grève du 29 novembre, les CEO de la SNCB et d’Infrabel « ont donné un certain nombre de signaux clairs et pris des engagements importants, en vue de conclure un accord social immédiatement après la conclusion du contrat de service public pour la SNCB et du contrat de performance pour Infrabel ».

L’un de ces engagements serait une prime unique de 100 euros nets pour le personnel, a rapporté De Morgen, d’après des sources ferroviaires. La direction espérait qu’avec cette prime, les syndicats abandonneraient la grève. Mais cela n’a pas été accueilli comme espéré. « Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une blague », a déclaré Günther Blauwens au Morgen. « Nous demandions des solutions structurelles aux problèmes des chemins de fer, pas ça. Nous avons poliment refusé ».

Une grève de trois jours

Le front commun syndical a donc maintenu son préavis de grève. Il s’agira de la deuxième grève sur le rail en peu de temps. Le 5 octobre, il y en avait en effet déjà eu une de 24 heures. Sans compter les perturbations du 9 novembre dues à une journée de grève générale et d’actions interprofessionnelle organisée à l’appel de la FGTB et de la CSC.

Les principaux syndicats feront donc à nouveau grève du 28 novembre à partir de 22h00 au jeudi 1er décembre inclus. Ils dénoncent le manque d’investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d’infrastructure Infrabel et considèrent que les investissements engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l’issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants.