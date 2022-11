Privés de factures d’eau depuis plusieurs mois, les Bruxellois voient le montant augmenter

L’intercommunale bruxelloise de l’eau, Vivaqua, conclut des emprunts depuis plusieurs mois afin de rémunérer son personnel. Le problème de facturation que rencontre l’entreprise depuis qu’elle a changé de logiciel il y a un an n’est toujours pas résolu et des dizaines de milliers de clients ne reçoivent plus leur décompte périodique, rapporte vendredi De Standaard.

Vivaqua approvisionne en eau les 19 communes bruxelloises et quatre communes du Brabant wallon. Il y a un an, elle est passée à un nouveau logiciel pour gérer les données de ses clients et cela ne s’est pas fait sans mal. « De gros problèmes sont survenus lors du transfert des données de clients et pour des dizaines de milliers d’entre eux, la mutation ne s’est pas faite correctement », explique un porte-parole.