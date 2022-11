COP27: le climat ne doit pas devenir un astre mort des politiques internationales

Il est louable que, pour la première fois, les jeunes aient bénéficié d’un espace spécifique pour accueillir des dialogues et des discussions visant à accélérer l’action climatique mondiale. Des dirigeants du monde entier se sont réunis pour concevoir et mettre en œuvre des changements forts. Alors que nous continuons à travailler sans relâche pour protéger notre planète, les principaux dirigeants doivent augmenter considérablement leur ambition afin de s’aligner sur ce que la science dit être nécessaire. À de bien nombreuses étapes, un accord semblait impossible à atteindre. Dans les dernières heures, les pays se sont disputés sur de simples mots dans un résultat qui couvrait des questions telles que l’objectif de température de 1,5ºC, l’élimination progressive des combustibles fossiles, les besoins et les droits des populations autochtones, la protection de la nature et la manière d’organiser une transition juste vers des énergies propres pour ceux qui dépendent économiquement des combustibles fossiles.

Deux pas en avant, deux pas en arrière

Il en est assez des petits pas vers la justice climatique : la création d'un fonds pour les pertes et dommages est une lueur d'espoir, mais cela n'en fait pas un faisceau de lumière. Les experts internationaux notent des points de basculement, l'arrivée « solutions basées sur la nature ». Mais pour deux pas en avant, deux pas en arrière : pour ces bonnes avancées, on note aussi l'absence d'intégration de l'objectif d'élimination progressive des combustibles fossiles. Le format est devenu obsolète pour obtenir des changements de fond, pour nos générations et pour les suivantes. Les pays en développement cherchent à obtenir une aide financière pour les pertes et dommages – l'argent nécessaire pour sauver et reconstruire l'infrastructure physique et sociale des pays dévastés par des conditions météorologiques extrêmes – depuis près de trois décennies. Parvenir enfin à un accord sur un fonds est une étape importante. Mais cette conférence, par la difficulté du sujet mais aussi par son format, ne permet pas de définir les critères fermes sur lequel le fonds sera mis en place. Il n'y a pas encore d'accord sur la manière dont le financement doit être fourni et d'où il doit provenir.

Les réflexes du passé

Il n’y a pas de réponse facile à la question de l’évolution du format des COP. Mais elles doivent évoluer afin de refléter la réalité où nous sommes. La temporalité n’est pas le souci : une avancée serait de mieux segmenter la présentation des rapports d’avancement sur les réalisations concrètes des gouvernements et du secteur privé, puis, la deuxième semaine, de se concentrer sur l’identification des domaines où des actions supplémentaires et plus rapides sont nécessaires. Cette COP a permis de mettre en exergue certaines survivances du passé : pourquoi classer les participants du secteur privé comme observateurs de la COP plutôt que comme participants officiels, alors que leur présence même est décriée par des militants écologistes ? Ne pas les reconnaître ne permet-il pas de leur laisser une plus grande marge de manœuvre ? Avec un peu de chance, la COP de l’année prochaine aux Émirats Arabes Unis tracera une nouvelle voie vers l’action climatique dont le monde a besoin de toute urgence.