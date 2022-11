Les Diables rouges éliminés aux portes de la finale, une énorme surprise en 8es: une célèbre agence de statistiques actualise ses prédictions sur la Coupe du monde

Les premiers matches de groupes de la Coupe du monde sont derrière nous et avec, leur lot de surprises à l’image des défaites de l’Argentine et de l’Allemagne contre l’Arabie saoudite et le Japon respectivement. Ces premiers résultats ont poussé l’agence de statistiques Gracenote à revoir sa copie.

Initialement, la Belgique devait atteindre la finale où elle serait battue par le Brésil. Désormais, Gracenote estime que les Diables rouges échoueront en demies face à l’Argentine, qui a changé de moitié de tableau. en 8es, la bande de Roberto Martinez affronterait le Japon, qui remplace l’Allemagne, avant de se confronter au Portugal de Cristiano Ronaldo.

Parmi les autres changements notables dans cette actualisation, les États-Unis atteindraient les 8es au lieu de l’Iran et… l’Arabie saoudite prend la place du Mexique. L’autre demi-finale opposerait alors le Brésil aux Pays-Bas.