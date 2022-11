Conrad Detrez, un auteur inspirant

Comme texte inspirant, François de Brigode, passionné de photographie, a choisi le livre du romancier et poète Conrad Detrez, publié en 1978 et couronné du prix Renaudot. Un roman que le journaliste ertébéen possède même en double exemplaire, un lui appartenant, l’autre appartenant à son épouse Marie. « C’est amusant », dit-il, « de voir que l’un et l’autre avions le même attachement pour ce livre ». « C’est l’histoire d’un iconoclaste, un curé qui part dans les favelas du Brésil dans une démarche très sociale. Comme homosexuel, il s’attire les foudres de toute la hiérarchie de l’Eglise. Il sera un des premiers, si on peut dire, à attraper le sida. Le roman raconte son combat face à la hiérarchie de l’Eglise catholique. Paradoxalement, le souvenir que j’en ai, derrière une histoire dramatique, c’est qu’il transmet une joie de vivre et une envie incroyable de visiter les forêts brésiliennes. Quoi qu’il arrive, il y a toujours moyen de réussir un passage de témoin positif. »