Amadou Onana: «Jouer avec Axel Witsel dans l’entrejeu m’offre une certaine sécurité»

« Je suis venu ici avec une motivation incroyable. Je veux tout donner. J’essaie de me montrer au mieux de mes capacités. Pour moi, c’est une magnifique opportunité et je profite de chaque moment sur le terrain », expose-t-il en conférence de presse. « Je ne suis pas le nouveau Marouane Fellaini, je veux juste montrer la meilleure version d’Amadou Onana. Être comparé à lui, c’est un compliment, mais je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, j’ai la chance de m’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde : Kevin, Eden, Romelu… »

« Je regardais beaucoup Pogba »

Sera-t-il sur le terrain à la place de Youri Tielemans dans l’entrejeu ? « J’ai la chance de ne pas être à la place du sélectionneur qui doit choisir entre Youri et moi », sourit-il. « Tout le monde a le même objectif, ici. Ce que je peux apporter ? La puissance et le dynamisme sont mes principales qualités très certainement. Vous savez, je n’ai aucun problème à jouer avec Axel Witsel ou Youri Tielemans. Jouer avec Axel m’offre une certaine sécurité. Il a beaucoup d’expérience et donne beaucoup de conseils. Axel apporte du calme au milieu de terrain et me donne de la liberté, ce qui me permet d’être une sorte de milieu de terrain box-to-box. »