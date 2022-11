Coupe du monde: l’Allemagne affiche le logo «One Love» en conférence de presse (photos)

Un logo a attiré l’attention sur le mur de sponsors lors de la conférence de presse de l’Allemagne ce vendredi. Derrière Kai Havertz et Julian Brandt, on pouvait voir écrit « One Love » et son coeur arc-en-ciel, le fameux symbole que plusieurs capitaines, dont Eden Hazard, devaient portés avant l’interdiction et les menaces de sanctions de la Fifa.

La fédération allemande a profité de la rupture de contrat de l’un de ses sponsors pour le remplacer par ce symbole d’inclusion et de diversité. L’enseigne de supermarchés Rewe a résilié son contrat en raison de l’abandon du brassard « One Love ». Une manière pour l’Allemagne d’affirmer encore plus sa position face à cette polémique.