Quels sont les différents types de marché?

Quand on lit dans la dernière dépêche AFP que le gaz « a gagné plus de 8,2 % sur la séance », on pourrait penser qu’il existe un prix de marché unique. Or il existe autant de prix que de produits différents. Et la liste est kilométrique – même si les produits vendus sont standardisés.

Dans les grandes lignes, Le Soir a divisé les marchés en trois grandes catégories.

– Les marchés à terme (aussi appelés forward ou futures) où l’on vend le gaz et l’électricité pour livraison ultérieure. Le produit classique est une livraison pour l’année calendaire suivante. Mais il est possible d’acheter pour livraison le mois suivant, le trimestre suivant, ou trois ans plus tard. Le prix de chacun de ces produits est évidemment différent (voir infographie). Ces marchés forward ont aussi un côté émotionnel. Ils reflètent les craintes et espoirs des acteurs, leur sentiment pour l’avenir.