Pourquoi le TTF est-il la référence pour le gaz?

L’Europe avait naturellement besoin d’un indice gazier de référence, en euros. Et c’est celui des Pays-Bas (le fameux TTF) qui a été choisi car nos voisins étaient producteurs de gaz (ce qui dope évidemment les échanges locaux) et qu’ils sont considérés comme l’une des plaques tournantes du réseau européen, notamment grâce à leur interconnexion avec la Norvège. Le marché TTF est aujourd’hui le plus liquide : comprenez, celui où il y a le plus d’échanges. La Creg constate qu’un même volume de gaz s’échange actuellement jusqu’à 140 fois sur la bourse néerlandaise avant d’être livré physiquement (un chiffre qui témoigne de l’hyperactivité des traders). C’est aussi à Rotterdam que l’on retrouve le plus de produits avec des maturités lointaines, qui donnent une perspective sur l’évolution du prix du gaz en Europe durant les prochaines années.