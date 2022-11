Des frais supplémentaires pour les détenteurs de panneaux solaires, en quatre questions

Octa+ a été le premier à dégainer, c’était en janvier dernier. Mega a suivi cet été, c’est désormais au tour de TotalEnergies d’emboîter le pas. Ces trois fournisseurs d’électricité facturent désormais (ou le feront prochainement) à leurs clients détenteurs de panneaux solaires et équipés de compteurs qui tournent à l’envers (wallons et flamands donc) des frais supplémentaires appelés « frais kVA ». Loin d’être indolores, ces derniers se chiffrent à plusieurs centaines d’euros par an. Attention, ils ne doivent pas être confondus avec le tarif prosumer, qui s’applique à tous les prosumers wallons pour l’utilisation du réseau. Pourquoi ces frais kVA ? Qui est concerné ? On fait le point sur cet énième rebondissement pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques.