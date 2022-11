«Talk-Mondial 2022»: Lukaku pour faire peur, la crainte Hakimi, la compo probable belge… tout ce qu’il faut savoir avant Belgique-Maroc (vidéo)

C’est la quatrième fois que la Belgique affrontera le Maroc, la deuxième en phase de poules d’un mondial. En 1994, les Diables rouges s’étaient imposés à Orlando aux États-Unis sur le score de 1-0 (but de Marc Degryse).

Les deux rencontres sont des amicaux disputés en Belgique. Le premier, le 7 septembre 1999 à Liège (victoire des Diables 4-0) et le second au stade Roi Baudouin le 26 mars 2008. Ce soir-là, les Lions de l’Atlas se sont imposés 1-4. Axel Witsel avait effectué ses grands débuts avec les Diables à cette occasion et avait d’ailleurs marqué le but belge. Jan Vertonghen était également présent dans cette rencontre. Ces deux hommes vont donc retrouver le Maroc 14 ans plus tard.