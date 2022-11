Nordin Jbari: «Je n’ai jamais eu à choisir entre la Belgique et le Maroc»

Saint-Josse-ten-Nood, au cœur de Bruxelles. La plus petite commune de Belgique, avec un peu moins de 20.000 habitants agglutinés sur à peine 1,14 km² . La commune du pays au plus fort pourcentage de communauté musulmane (43,7 %). La commune de transit par excellence, où l’on vient d’un peu partout (Roumanie, Bulgarie, Maroc, Turquie, France, Espagne Italie, Pologne, Syrie, Inde sont, dans l’ordre, les pays les plus représentés). La commune où est né et où a grandi Nordin Jbari et dont il fut fait citoyen d’honneur en octobre 2016.